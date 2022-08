Men så gik australieren selv til tasterne på Twitter. Og det vendte op og ned på hele historien, for Oscar Piastri afviser på det kraftigste, at han skal afløse spanske Alonso. Faktisk annoncerer han et brud med Alpine.

- Jeg kan forstå, at Alpine, uden at have aftalt det med mig, har udsendt en pressemeddelelse sent i eftermiddag om, at jeg kører for dem næste år.

- Dette er forkert, og jeg har ikke underskrevet en kontrakt med Alpine for 2023. Jeg kører ikke for Alpine næste år, skriver Oscar Piastri på Twitter.