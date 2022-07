Sebastian Vettel stopper som Formel 1-kører efter sæsonen

I alt har Vettel kørt 15 sæsoner i Formel 1, hvor han været til start i foreløbigt 289 grandprixer.

- Det har været en svær beslutning for mig at tage, og jeg har brugt lang tid på at tænke over den. Når sæsonen er forbi, vil jeg bruge mere tid på at reflektere over, hvad jeg skal fremover.

- Det står meget klart for mig som far, at jeg vil bruge mere tid med min familie, siger Vettel blandt andet.

Vettel ligger i denne sæson nummer 14 i VM-stillingen, efter en sæson hvor en sjetteplads indtil videre har været højdepunktet.