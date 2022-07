Han er glad for, at Haas nåede at få opgraderingerne klar til løbet i Ungarn, da Formel 1 herefter går på sommerferie indtil det belgiske grandprix den 28. august.

»Vi ville gerne have nogle data inden sommerferien, så vi har noget at arbejde med, når vi vender tilbage, og hvis alt ser godt ud, har vi opgraderingerne med til begge biler, når vi vender tilbage,« siger han.

Reglerne tilsiger, at holdenes hovedkvarterer skal være lukket totalt ned i sommerferien.

Kevin Magnussen ser frem til løbet i Budapest, selvom det ofte er et af sæsonens sværeste. Muligheden for at overhale er ikke særlig stor på banen, hvorfor lørdagens kvalifikation er ekstra vigtig.

»Lige nu ser det ud til at blive ufatteligt varmt, og Ungarn er en barsk bane, hvor der ikke er ret megen tid til at slappe af, fordi den har så korte langsider,« siger Kevin Magnussen.