Kevin Magnussen udgår i fransk Max Verstappen-triumf

Haas satsede med et tidligt pitstop for at forsøge at overhale de andre, når de senere ville køre i pit. Planen så ud til at lykkes, lige indtil løbets førende kører, Charles Leclerc, kørte af banen.

På slidte dæk skred monegaskeren ud i et sving og endte i væggen. Derfor blev en safety car sendt på banen, og Haas’ plan blev forpurret, fordi alle så kunne tage et gratis pitstop, og derefter var alle biler tilbage på rad og række.