Kevin Magnussen prøver at finde farten i høj, fransk varme

Red Bulls’ Max Verstappen, der fører VM-stillingen, blev henholdsvis nummer tre og to i træningerne, hvor Ferrari var hurtigst.

Carlos Sainz og Charles Leclerc tog hver en ”sejr” i træningerne.

- Vi har farten i bilen, og hvis vi fokuserer på os selv og gør det okay, er jeg sikker på, at vi kommer til at kæmpe om sejren, siger Leclerc ifølge AFP.

Efter seks grandprixer i træk med sejre til Red Bull - fem til Verstappen og en til Sergio Perez - har Ferrari slået tilbage på det seneste.

Først vandt Carlos Sainz det britiske grandprix, og for to uger siden vandt Charles Leclerc i Østrig.

I VM-stillingen har Verstappen 208 point, mens Leclerc og Sainz har henholdsvis 170 og 133 point.