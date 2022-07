Jublende Magnussen: En fantastisk weekend

Det går godt for Haas-holdet for tiden.

Der har ellers ikke været meget at juble over for det amerikanske Formel 1-hold de sidste par år, men søndag kørte Kevin Magnussen og Mick Schumacher sig begge til VM-point for andet løb i træk.

Schumacher blev nummer seks, mens en begejstret Magnussen endte på ottendepladsen.