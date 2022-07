- Vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle fans har været genstand for fuldstændig uacceptable kommentarer fra andre ved begivenheden, lyder det i en erklæring fra Formel 1 ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har taget dette op med promotoren og sikkerhedsfolkene og vil tale med dem, der har rapporteret om disse hændelser, og tager dette meget alvorligt.

- Denne form for adfærd er uacceptabel og vil ikke blive tolereret, alle fans bør behandles med respekt, lyder det i fortsættelsen.

Det anslås, at 50.000 hollandske fans i orange t-shirts er kommet til Spielberg for at støtte verdensmesteren, Max Verstappen, der kører for Red Bull.