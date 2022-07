Hamilton er rystet over tilskuerjubel efter uheld

- Jeg gik gennem en masse ting i det uheld, men at høre (folk juble, red.) bagefter er ikke noget, jeg kan acceptere. Uanset hvad, siger den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton til BBC.

- En kører kunne være kommet på hospitalet. Er det noget, du vil juble over, siger han.

- Det er simpelthen rystende, at folk kan finde på at gøre det i betragtning af, hvor farlig vores sport er. Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke kom på hospitalet, og at jeg ikke kom alvorligt til skade, siger englænderen.