Lewis Hamilton revser tidligere Formel 1-chef for Putin-ros

Bernie Ecclestone mener desuden, at krigen kunne have været afværget, hvis den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde gjort ”en større indsats” for at tale med Putin.

Ifølge Lewis Hamilton, der er syvdobbelt Formel 1-verdensmester, er Ecclestone en ”ældre stemme”, som ikke længere repræsenterer sporten.

- Vi har ikke brug for at høre mere fra nogen, som tror på krigen, tror på fordrivelsen af mennesker og drab på mennesker. At nogen støtter den person (Vladimir Putin, red.) er uden for min fatteevne, siger Lewis Hamilton.

- Jeg kan ikke tro, at jeg hørte det (Ecclestones udtalelser, red.). Det her kommer til at sætte os årtier tilbage, og vi mangler endda endnu at se det værste.