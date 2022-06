Formel 1-feltets nestor er tilbage i front efter ti år

Kun fire nuværende kørere holdt på asfalten, da Fernando Alonso senest startede et Formel 1-grandprix i forreste startrække.

Efter ti år med startpladser længere nede i feltet er den 40-årige spanier søndag tilbage i front, hvor han starter på andenpladsen lige efter Max Verstappen.

På den regnvåde bane i canadiske Montreal diskede feltets ældste kører lørdag op med et brag af en kvalifikation i sin Alpine-racer og beviste, at det ikke er for sjov, at han har vundet verdensmesterskabet to gange.