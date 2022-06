Formel 1 vil stoppe hoppende biler: Red Bull protesterer

- Kan det være rigtigt at ændre alt for det ene hold, eller skal det ene hold ændre sig for at komme mere på linje? spørger holdchefen, der er i nærmest evig infight med Mercedes.

I begyndelsen af sæsonen havde flere hold problemer med hopperiet, som i Storbritannien er blevet døbt ”porpoising”.

Mercedes har klart størst problemer og er langt ude af den mesterskabskamp, som holdet normalt spiller en hovedrolle i.

Problemet er opstået, fordi FIA har ændret på designet af bilerne.

På grund af bilernes aerodynamik bliver de presset så hårdt ned mod vejen, at luftstrømmen under bilerne forsvinder, og så løfter bilerne sig.

Processen udfolder sig på få øjeblikke, og det betyder altså, at bilerne hopper op og ned, når de kører rigtig stærkt. Det skaber så meget turbulens, at Lewis Hamilton og andre får ondt i ryggen.