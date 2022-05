- Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet noget lignede. Når man forsøger at sætte en omgang sammen, føles vejgrebet ikke forfærdeligt, men øjnene er lige ved at hoppe ud af hovedet, siger briten ifølge Reuters.

Ferraris Charles Leclerc, der er født og opvokset i Monaco og bor stadig i fyrstedømmet, var hurtigst i begge fredagens træninger, mens den forsvarende verdensmester, Max Verstappen, blev nummer fire i begge.

Netop Verstappen har overtaget førstepladsen i VM-stillingen fra Leclerc efter sejre i de seneste tre grandprixer.

Verstappen har 110 point, Leclerc har 104 point, og Magnussen har 15 point på 10.-pladsen.

Lørdag kører feltet efter den tredje og sidste træning om startplaceringerne søndag. Kvalifikationen starter klokken 16.