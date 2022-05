Kevin Magnussen blev otter i kvalifikationen

Mens Magnussen efter kvalifikationen udtrykte glæde for sin ottendeplads, beklagede han samtidig, at bilens DRS-system ikke virkede optimalt. Systemet muliggør, at kørerne på nogle strækninger kan åbne for bagvingen, så vindmodstanden mindskes.

- Jeg havde et DRS-problem hele vejen igennem tidtagningen. Den ville ikke åbne, når jeg trykkede.

- Det kunne have været bedre, så det er svært at være helt oppe at køre over en ottendeplads lige nu, men dejligt, at vi har den fart i bilen. Det er superfedt, siger Magnussen til TV3+.