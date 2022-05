Magnussen er optimistisk trods skuffende kvalifikationsløb

Skønt han starter som nummer 15 i søndagens Formel 1-grandprix i USA, tror danske Kevin Magnussen stadig på, at han kan køre et godt løb, når det for alvor gælder i Miami.

Det siger danskeren i et interview, som er lagt ud på hans hold Haas’ hjemmeside.

- Det bliver et vanvittigt løb i morgen, og forhåbentlig kan vi kæmpe os tilbage, siger han.