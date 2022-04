- For det første er vi nødt til at forstå bilen, forbedre os og udvikle os hen over sæsonen. Det er vores håb, siger Lewis Hamilton.

Mercedes befinder sig i en uvant situation, efter at holdet har vundet konstruktørernes VM siden 2014.

Lewis Hamilton har selv ført an i successtimen med seks individuelle VM-titler af de syv, han har hentet i karrieren. I sidste sæson blev briten nummer to efter Max Verstappen (Red Bull).

I fredagens kvalifikation sluttede både Hamilton og Russell uden for top-ti, og det var første gang, at begge Mercedes-biler sluttede i den nederste halvdel siden 2012 i en kvalifikation.