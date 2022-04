Magnussen trænede i Melbourne efter nat med kvalme

I den førte træning satte danskeren 18.-bedste tid af de 20 kørere, og da han senere indtog banen igen, så gik det en anelse bedre med 16.-bedste tid.

I begge træninger var Kevin Magnussen hurtigere end makkeren Mick Schumacher, der er tilbage i Haas-bilen, efter et uheld for to uger siden i Saudi-Arabien.