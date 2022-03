Corona har officielt kostet Vettel endnu et grandprix

Vettel blev smittet med corona forud for løbet i Bahrain.

Aston Martin skriver på Twitter, at man forventer, Vettel bliver klar til at kunne køre grandprixet i Australien om to uger.

Sebastian Vettel vandt VM-titlen fire år i træk fra 2010 til 2013, da han kørte for Red Bull.

Fra 2015 til 2020 sad han i en Ferrari, men formåede aldrig at opnå samme succes, da Mercedes dominerede feltet. Fra 2021 skiftede han så til Aston Martin.