Kæk Magnussen om comeback: Min nakke brækkede næsten

Han regner dog ikke med, at han bliver verdensmester af den grund, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det betød noget. Selvfølgelig er det rart at se teamets navn der, og vi vil hellere have det i toppen end i bunden.

- Men vi tror ikke, at nogen har forhåbninger om, at vi bliver mestre, fordi vi er hurtigst på en testdag. De fleste ved, at det ikke betyder det store, siger han.

Teamchef Günther Steiner var tilfreds med Kevin Magnussens indsats i testen, hvor det mest af alt gjaldt om at generere en masse data inden sæsonstarten i næste weekend.

- Det var en rigtig fin session, Kevin havde. Vi fik lov at køre en time ekstra, og vi er på vej i den rigtige retning, siger den karismatiske teamchef til holdets hjemmeside.