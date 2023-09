Alexander Lind er ny Superliga-topscorer: Det er ret vildt

Alle syv scoringer er kommet i de seneste seks kampe, og hovedpersonen selv havde heller ikke set den gode stime komme. I sæsonens første to kampe blev det nemlig kun til minimale indhop.

- Det er ret vildt. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, men det er en vild periode, jeg er kommet ind i lige nu. Jeg har endelig fået vist, hvad jeg kan, siger Alexander Lind.

Troen på sig selv har været vigtig for Silkeborg-angriberen, der fortæller, at han går ind med en helt anden tilgang til kampene end tidligere, hvor nervøsiteten fyldte for ham.