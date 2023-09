Lyngby snuppede snæver sejr over Hvidovre

I sidste ende blev effektiviteten og viljen til at give ti procent mere i duellerne afgørende for, at Lyngby trak det længste strå.

Det afspejlede sig særligt ved de kongeblås mål, hvor angriberen Andri Lucas Gudjohnsen satte sig igennem fysisk og sparkede en løs ripost ind i netmaskerne.

Sejren sender Lyngby op på sjettepladsen i Superligaen med 11 point efter otte kampe. Hvidovre er fortsat at finde i bunden af tabellen med blot to point.

Lyngby satte sig på spillet fra start og skabte kampens første chance efter et kvarters spil. Her blev Andri Lucas Gudjohnsen sendt i dybden, men islændingen sparkede forbi mål.