AGF holder på sin målfarlige anfører i et år mere

- Han er stadig meget sulten og jagter hele tiden nye mål for klubben og sig selv. Og så er han en stærk eksponent for klubbens værdier.

34-årige Patrick Mortensen underskrev sidste år en etårig forlængelse af sin aftale, og det samme er altså tilfældet i denne omgang.

- Jeg er glad for, at klubben viser mig den tillid at forlænge vores samarbejde. Ingen er vist i tvivl om mine følelser for klubben og for tilhængerne, og ikke mindst for de mennesker, jeg arbejder med i dagligdagen.

- Jeg føler fortsat, at AGF er det rette sted for mig at udvikle mig og ser frem til at bidrage til holdet og klubbens fortsatte udvikling, siger Patrick Mortensen.