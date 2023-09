Randers tog sejren i bundopgør

Det er Randers’ anden sejr i denne sæson, mens Vejle fortsat ikke har fået point på hjemmebane.

Resultatet betyder, at Randers distancerer sig fra nedrykningsstregen, hvor holdet nu har fem point ned til Vejle, der ligger næstsidst.

Kampen startede meget jævnbyrdigt og uden nogen nævneværdig dramatik.

Spillet bød på mange frispark og knapt så mange chancer, da begge mandskaber havde svært ved at spille sig gennem modstanderens kæder.

Gæsterne begyndte at få bedre styr på sin boldomgang som første halvleg skred frem, dog uden det for alvor blev farligt for den kompakte Vejle-defensiv og sidsteskansen, Nathan Trott.