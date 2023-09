Klodset straffespark sikrede Newcastle-sejr over Brentford

Newcastle begyndte opgøret bedst og sad mest på spillet i første halvleg mod Thomas Franks tropper.

Det var to hold, der kom ud til kampen for at spille fodbold. Begge mandskaber var initiativrige, når de var på bolden.

Der var muligheder for et føringsmål i begge ender i første halvleg, men skarpheden manglede, og så kunne de to hold ellers gå til pause med 0-0 på tavlen.

Newcastle kom bedst ud efter pausen, og efter en lille times spil lykkedes det også for hjemmeholdets Callum Wilson at finde vej til netmaskerne.