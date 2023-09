Inter udstillede Simon Kjær og Milan i regnfyldt derby

Armenske Mkhitaryan øgede efter en omstilling også til 3-1 i anden halvleg, efter at portugiseren Rafael Leao ud af det blå havde reduceret for et ellers tandløst Milan-mandskab efter samarbejde med angrebsmakker Olivier Giroud.

Hakan Çalhanoglu bidrog med et omsat straffespark, inden den indskiftede midtbanespiller Davide Frattesi i overtiden lukkede ballet efter en fremragende kontra.

Simon Kjær var for første gang i sæsonen med fra start for Milan, men nogen opløftende oplevelse blev det ikke for den danske landsholdsanfører, omend han ikke var direkte impliceret i nogen af Inters scoringer.