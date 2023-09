Liverpool rejste sig efter forfærdelig første halvleg

Målet blev ikke fejret synderligt, for Liverpool skulle ud over stepperne for at få sejren, og med fem minutter igen var der bingo.

Med stort overblik og en eminent ydersideaflevering fra Mohamed Salah blev Andy Robertson spillet fri lige foran mål, og han scorede stensikkert til 2-1.

Kampen blev lukket og slukket i overtiden, da Mohamed Salah stille og roligt lagde kuglen til rette for Harvey Elliott, der med et tørt spark scorede til 3-1 via en afretning fra Hugo Bueno.