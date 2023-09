Stolpe ud

Det er ingen hemmelighed, at Hvidovre har et anderledes setup end konkurrenterne. Profilerne er en række spillere, der tidligere har gjort sig på Superliga-plan, men har taget et skridt ned i niveau, deriblandt anfører Daniel Stenderup. Desuden er mere eller mindre hele truppen deltidsprofessionelle med et almindeligt arbejde ved siden af fodbolden.

Om det er en hel uges arbejde og eftermiddagstræning, der gør, at det upåagtede hjemmehold igen og igen mangler de sidste marginaler, skal være usagt. Men igen må Per Frandsen, den karismatiske Hvidovre-træner, ærgre sig over et nederlag efter en tæt kamp.

For Hvidovre er ikke blevet nogen regulær prygelknabe. Endnu i hvert fald. Nok er det kun blevet til to point, men holdet har i den grad haft sine muligheder for at tage flere point.