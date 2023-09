Flere i Premier League vil stoppe statsejerskab af klubber

Desuden er Yasir al-Rumayyan, Newcastles bestyrelsesformand og guvernøren i PIF, blevet beskrevet som en minister i den saudiarabiske regering.

På den baggrund mente flere Premier League-klubber ifølge The Guardian, at aftalen mellem Newcastles nye ejer og ligaen er blevet brudt.

Det fremgår ikke af The Guardians artikel, præcis hvorfor nogle vil sætte en stopper for statsligt ejerskab af klubber.

Men det skyldes øjensynligt de massive økonomiske muskler, statsejerskab medfører, samt anklager om brud på menneskerettighederne, som foruden Saudi-Arabien også Manchester City-ejerne fra Abu Dhabi beskyldes for.

Foruden at vurdere ejere og direktørers egnethed får engelsk fodbolds nye tilsynsmyndighed ifølge The Guardian til opgave at sikre, at klubber har tilstrækkelige økonomiske ressourcer, at beskytte fansenes interesser, og autorisere godkendte turneringer.