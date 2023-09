Wolfsburg henter Grabara fra næste sommer og måske før

- Samtidig giver det os en fornuftig tidshorisont til at sikre den rigtige sammensætning af målmandsteamet fremover, mens økonomien i aftalen også er den rigtige for os, siger Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Salget forventes i Parkens regnskab for 2024 at have en positiv virkning på 50 millioner kroner før skat.

Skiftet til Wolfsburg kommer ikke som den store overraskelse. I søndags meddelte FCK, at klubben forhandlede om et salg af Grabara.

Polakken understreger, at han godt kan håndtere at spille videre for FCK, selv om fremtiden ligger et andet sted.

- Jeg vil bidrage til at genvinde mesterskabet og pokalen, og at vi kommer videre fra gruppen i Champions League. Jeg har det fantastisk godt, hvor jeg er, så denne løsning er optimal for mig, siger Grabara.