Pilot frifindes i 209 sider lang rapport om Leicester-helikopterstyrt

Men ingen var dog i stand til at overleve den brand, der efterfølgende opstod på grund af en omfattende lækage af brændstof.

Efterforskerne har konkluderet, at helikopterens kontrolsystem slog fejl, fordi et kugleleje i halerotoren gik løs på grund af et tryk, der var opbygget over længere tid.

Rutinemæssige inspektioner af sådanne kuglelejer i helikoptere skal efter planen ske, efter at et fartøj har været i brug i mere end 400 timer.

Helikopteren i dette tilfælde havde kun været i brug i 331 timer, da ulykken indtraf.

AAIB er i kølvandet på styrtet kommet med en række anbefalinger til fremtidige sikkerhedsforbedringer.

En statue af Srivaddhanaprabha blev indviet på Leicesters stadium i april sidste år.