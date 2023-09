Hjulmand garanterer startplads til klubløs Schmeichel

- Målmandsposten er bare anderledes end andre positioner, det er ikke en post, man bare lige skifter. Vi har kort tid, ingen forberedelse, ingen nye træninger til at spille nye ting ind, siger Kasper Hjulmand.

Frederik Rønnow har fået en god start på bundesligasæsonen og har blandt andet formået at redde to straffespark i samme kamp. Han er også blevet kåret til årets spiller i Union Berlin i den forgangne sæson og står nu foran et Champions League-gruppespil.

Kasper Schmeichel har i løbet af sommeren været involveret i tre testkampe for Nice, men da den 36-årige dansker ikke havde udsigt til at blive førstemålmand i den franske klub, fik han i stedet ophævet sin kontrakt i fredags.

Kasper Hjulmand nåede dog inden ophævelsen at få syn for, at Schmeichel er i en god fodboldform.