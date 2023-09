Vavro stjal showet i sikker FCK-sejr over Viborg

Denis Vavro stjal showet, da FC København søndag spillede sig tilbage på Superligaens førsteplads med en sikker hjemmebanesejr på 2-0 over Viborg.

Den slovakiske midtstopper scorede i anden halvleg en kandidat til årets mål, da han mere end 30 meter fra mål kanonerede bolden i kassen.

Viborg havde i det hele taget en meget svær aften i Parken, for FCK dominerede på samtlige af kampens parametre, og Viborg-træner Jacob Friis’ tropper skulle i det hele taget være glade for, at det ikke endte med et større nederlag.