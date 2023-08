DBU vil haste nye kvindeklubber ind i divisionerne

- Det vil samtidig også give os muligheden for at sætte nogle krav til for eksempel talentudviklingsmiljøerne og kontraktforhold og faciliteter i de gældende klubber, så vi sikrer, at det gavner fundamentet for udviklingen af dansk kvindefodbold, siger hun.

Hvis man som nyt kvindehold skal få lov til at stryge direkte ind i 1. division, kræver DBU blandt andet, at holdet har seks spillere på fuldtidskontrakt og ti spillere på deltidskontrakt.

Samtidig skal der blandt andet ansættes en assistenttræner, der er til stede ved alle træninger, ligesom både en læge og fysioterapeut skal tilknyttes holdet.

Derudover er der krav til blandt andet stadion- og baneforhold.

Der er forskellige krav, alt efter om man som nyt kvindehold vil have lov til at stryge ind i 1. division eller 2. division.