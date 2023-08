Barcelona dukkede Jörgensen og Villarreal i målfest

Barcelona var både foran 2-0 og bagud 2-3, da holdet søndag slog Villarreal 4-3 på udebane i La Liga.

Andreas Christensen udgik i pausen, hvor stillingen var 2-2, mens den danske U21-landsholdskeeper Filip Jörgensen vogtede buret for hjemmeholdet.

Kun 16-årige Lamine Lawal startede inde for kun anden gang for Barcelona og strålede med flere gode offensive indslag blandt andet i forbindelse med to scoringer.