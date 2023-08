Skarp indskifter skaffede Liverpools ti mand sejr i Newcastle

Liverpool var nede 0-1 og reduceret til ti mand, men fik alligevel 2-1 med fra søndagens udekamp mod Newcastle.

Indskiftede Darwin Nunez huggede pointene hjem for Liverpool med to sene mål i en kamp, hvor Newcastle havde flere gode bud på et 2-0-mål inden den sene dukkert.

Liverpool-kaptajn Virgil van Dijk fik rødt kort, få minutter efter at Anthony Gordon midt i første halvleg udnyttede en stor fejl og bragte Newcastle foran.