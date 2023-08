Sprudlende OB-offensiv knuste Hvidovre

Det viste sig at være en genialitet for cheftræner Andreas Alm, for Don Deedson skulle ikke bruge ret lang tid på nærmest at lukke kampen med sine to scoringer.

Hvidovres hjemmepublikum fik med under en halv time igen for første gang noget at juble over på eget græs, da Christian ’Greko’ Jakobsen sendte bolden i nettet efter noget klumpspil i feltet.

Kort før tid gjorde Bashkim Kadrii det til 4-1, inden Franco Tongya fuldendte opvisningen langt inde i tillægstiden.