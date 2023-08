Silkeborg brød FCK's stime med sejr i Parken

Silkeborg brød FCK’s sejrsstime i Superligaen, da midtjyderne lørdag aften hentede en 3-1-sejr i Parken.

Kent Nielsens tropper kom ellers bagud efter fire minutters spil, men hård fight og et godt presspil gjorde, at gæsterne langsomt fik kampen over på deres præmisser.

FCK var mest på bolden, men det virkede til at passe Silkeborg fint, idet holdets afstemte presspil affødte flere gode kontramuligheder.