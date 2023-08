Til slut lukkede Mario Dorgeles til 3-0 i en kamp, hvor FCM reelt set aldrig var tæt på at true hjemmeholdet. Med de to seneste kampe mod Brøndby og FC Nordsjælland, der begge forventes at ligge i toppen af tabellen, in mente må det vække bekymring i FCM-lejren, at man spillemæssigt er så langt fra et niveau, hvor man kan forvente sejre i opgør som disse.

»Det er pinligt for holdet, hvad vi præsterer i dag. Det er for dårligt, og vi må ikke tabe på den her måde. Vi har ingen kontrol. Det skal være bedre. Der må ikke være så stor forskel,« sagde en skuffet FCM-anfører Kristoffer Olsson efter kampen.