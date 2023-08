Veloplagte FC Nordsjælland pryglede Partizan og er tæt på gruppespil

FCN var ligesom mod Silkeborg søndag uden stjerneangriberen Ernest Nuamah, der angiveligt er tæt på et rekordstort skifte til franske Lyon. Men FCN-offensiven viste med al tydelighed, at der er en fremtid uden ghaneseren.

Blandt andet landsmanden Ibrahim Osman boltrede sig og gjorde flere gange Partizans højreback rundtosset med sine besnærende driblinger og rappe fodskift.

Partizan valgte fra start en klokkeklar taktik: Stå ultratæt i kæderne lavt på banen.

Desværre for serberne har FCN en del af erfaring med at spille over for netop den taktik, og den slog da også fejl fra nærmest første fløjt.

FCN-kombinationerne flød, og Partizan kunne ikke følge med. Efter 11 minutter forsøgte en Partizan-spiller med ringe succes at cleare, og bolden dumpede ned for Martin Frese uden for feltet.