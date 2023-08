Kvindeliga skal finde fodfæste og opgradere

Jeglertz, Rud og Terp mener alle, der er brug for en opgradering af de forhold, som klubberne i Kvindeligaen tilbyder sine spillere, så man kan finde fodfæste som en stærk udviklingsliga i laget under England, Spanien, Frankrig, Tyskland og Italien.

»Vi har et stort behov for en stærk hjemlig liga. Det er meget vigtigt. At klubberne gør deres arbejde så godt som muligt, så hver enkelt spiller kan koncentrere sig om fodbold og få god træning. Vi skal sørge for, at vores eget miljø i Danmark bliver så godt, at spillerne kun tager videre til noget bedre. De skal ikke tage afsted bare for at forlade Danmark,« siger Andrée Jeglertz.

Lene Terp genkender problematikken. For mange spillere på niveauet under de bedste tager til udenlandske klubber, der ikke nødvendigvis gavner deres udvikling:

»Der er kommet rigtigt mange pladser i udlandet, hvor man bliver betalt for at spille fodbold i et eller andet omfang. Det handler derfor for mange spillere om at komme ud på eventyr, samtidigt med man får lommepenge og ingen udgifter har. Der er muligheder for at tage ud for rigtigt mange, og så kommer vores liga til at mangle spillere med kvalitet.«

Bedre træning på ordentlige tidspunkter og adgang til professionelle faciliteter er blandt andet vejen frem til at holde flere spillere i Danmark og højne kvaliteten af dem.

Det kræver midler, og ambitiøse superligaklubber kan blive en del af løsningen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har stillet som krav til herreklubber, at de skal etablere et kvindehold eller investere seriøst i kvindefodbold, hvis de vil spille europæisk. Af samme årsag har FC København, FC Midtjylland, OB og Viborg annonceret, at de på den ene eller måde er på vej ind i kvindefodbold, hvor klubber som Brøndby, FC Nordsjælland, AGF og AaB allerede befinder sig.

Per Rud håber, at det kan give et boost:

»Om lidt vælter superligaklubberne ind over dansk kvindefodbold, og det i sig selv skal nok give en voldsom interesse fra medierne, som gør, at vi kan begynde at kapitalisere og lave forretningsmodeller i klubberne. Jeg håber i hvert fald, at de her klubber ikke kun ser det som CSR-projekter, men også som en forretningsmodel. Og det vil undre mig meget, hvis ikke de gør det. Og så kommer det til at give sig selv, for så tænker de også på talentudvikling, og det er vejen frem.«

Den nye sæson i Gjensidige Kvindeliga begynder fredag.