Umiddelbart efter ceremonien sagde Hermoso, at hun »ikke nød det«. Senere sagde hun dog i et interview med AFP, at det var »en fuldstændig spontan gensidig gestus på grund af den enorme glæde« efter sejren.

»Præsidenten og jeg har et fantastisk forhold. Hans måde at være på over for os alle sammen har været enestående, og det var en naturlig gestus af hengivenhed og taknemmelighed,« sagde Jenni Hermono.

Kysset har skabt stor debat på de sociale medier. Bl.a. kalder den spanske tv-vært Claudya Carolina fodboldpræsidentens handling for »overdreven og upræsentabel«.