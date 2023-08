OB overvandt AGF's lynscoring i livlig pointdeling

Venstreback Nicholas Mickelson udlignede kort før pausen.

AGF har otte point på femtepladsen efter fem kampe i den nye sæson, mens OB har fem point på ottendepladsen.

AGF åbnede ballet efter kun godt et minuts spil. Et udspark fra keeper Bailey Peacock-Farrell fik lov at passere til den svenske wingback Felix Beijmo, der med en cutback-aflevering fandt Patrick Mortensen.

Den 34-årige angriber tog et smart træk og sendte skarpt kuglen forbi både forsvarskometen Tobias Slotsager, makkeren Bjørn Paulsen og keeper Martin Hansen.