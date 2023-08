West Ham kæmpede sig til sejr over Chelseas dyre drenge

Chelsea fik udlignet til 1-1 efter 28 minutter. Et af sommerens nyindkøb, Carney Chukwuemeka, slog til med sin første scoring for klubben. Teenageren tog et par gode træk i feltet og udplacerede keeperen.

Kort før pausen fremtvang Chelseas velspillende kantspiller Raheem Sterling et straffespark.

Men Enzo Fernandez, der blev købt for i omegnen af 900 millioner kroner i januar, brændte fra pletten.

West Ham-keeper Alphonse Areola reddede nemt forsøget fra den argentinske verdensmester.