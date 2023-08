Randers-direktør freder cheftræner trods sløj start

- Hvis du kigger på Thomas Thomasbergs sidste 15 kampe her, tror jeg heller ikke, at statistikken har været særlig god.

- Rasmus Bertelsens første kampe i top-6 var med flere spillere med snarligt udløb, der vidste, at de skulle væk, og så mødte vi de bedste hold i Superligaen.

- De kampe synes jeg ikke, at man kan tillade sig at tage med, men når det er sagt, er vi selvfølgelig ikke tilfreds med starten, og det skal vi hjem og arbejde på, siger Søren Pedersen.

Direktøren fortalte efter opgøret, at der stadig er mulighed for, at klubben kommer til at handle på transfermarkedet, men i øjeblikket handler det ikke om manglende kvalitet i truppen.

- Jeg synes, at vi har en god trup, men vi skal selvfølgelig have banket selvtillid ind i folk igen, siger sportschefen.