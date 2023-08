- Mine holdkammerater var meget støttende, mens FCK-fansene sang til mig, og det var nu meget sjovt. Det var god lir.

- Jeg vidste godt, at jeg ville ligne en klovn, nu hvor jeg kom ud i lyseblå shorts.

På vej ud af banen løb Djukic forbi FCK-cheftræner Jacob Neestrup, og de to har en fortid sammen i FCK’s ungdomsafdeling.

Fredagens stunt kom derfor også bag på Neestrup.

- Jeg spurgte ham, hvad der foregik, så svarede han bare, at han skulle på toilettet.

- Jeg havde ikke regnet med, at han var så nervøs, siger Neestrup med et blink i øjet.

- Men bortset fra det var det fantastisk at se Filip. Han er en god fyr og en god målmand. Jeg er så glad på hans vegne, at han spiller Superliga, fordi det fortjener han. Jeg har sjældent trænet en person som ham, så det er fedt at se.