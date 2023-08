Napolis mestertræner bliver italiensk landstræner

Efter 33 års venten gjorde Luciano Spalletti i sidste sæson Napoli til italiensk mester, og nu skal han forsøge at skaffe det italienske landshold succes.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) meddeler fredag således, at de har hyret 64-årige Spalletti som ny landstræner.

Det bliver første gang, at Spalletti skal stå i spidsen for et nationalmandskab. Han har tidligere været i klubber som Sampdoria, Udinese, Roma, Zenit, Inter og altså Napoli.