DBU-chef slår fast: Simsir på landsholdet er ikke muligt

- Det korte af det lange er, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre for Aral Simsir at komme på det danske landshold, siger fodbolddirektøren.

FCM-profilens gode sæsonstart fik ellers Viaplay-ekspert Kenneth Emil Petersen til at lufte muligheden for, at Simsir kunne være landsholdsaktuel.

Men ifølge Peter Møller er der to årsager til, at det ikke muligt for Aral Simsir at iklæde sig den røde landsholdstrøje.

Den ene årsag er, at han allerede har spillet på et dansk ungdomslandshold, inden han efterfølgende er skiftet til at spille på tyrkiske ungdomslandshold.