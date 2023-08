Viborg slår klubrekord med salg af højre back til Ajax

Anton Gaaei slog for alvor igennem i sidste sæson, hvor han var med til at hjælpe Viborg til en fjerdeplads i Superligaen. I alt har han optrådt 47 gange på klubbens førstehold og scoret et enkelt mål.

Præstationerne i Viborg har også banet for, at han er kommet på U21-landsholdet.

Nu ser han frem til at prøve talentet af i en europæisk storklub.

- Jeg ser meget frem til den chance, jeg har fået nu. Ajax er en kæmpe klub, og det er en drøm, der går i opfyldelse for mig, siger Gaaei.

Gaaei er den anden store profil til at sikre millionregn i Viborg denne sommer. I juli blev Elias Achouri solgt til FC København. Dengang kunne Viborg også oplyse, at der var tale om en klubrekord.