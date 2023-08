Uefa straffer FCK: Må ikke have fans med til Polen

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside.

På grund af fortilfælde ved europæiske udekampe havde FCK et betinget forbud på et år, og den bliver nu udløst og får konsekvenser for klubben.

FCK er i samme forbindelse blevet straffet med en bøde på 21.000 euro svarende til 156.000 danske kroner.

Den danske klub har haft den betingede dom hængende over hovedet siden 29. september sidste år, da der var uroligheder i forbindelse med Champions League-kampen ude mod Borussia Dortmund.