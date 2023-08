FCK står foran muligt forbud mod udefans i Polen

Det skyldes, at FCK efter en udekamp mod Dortmund i sidste sæsons Champions League-gruppespil fik et betinget forbud mod at sælge billetter til klubbens udebaneafsnit, hvis der blev affyret pyroteknik, kastet med objekter eller var uroligheder inden for det næste år i en europæisk kamp.

- Der var flere tilfælde af ovenstående i Prag tirsdag aften, og derfor har Uefa gjort os opmærksomme på, at det potentielt kan betyde, at den betingede dom bliver udløst, og vi derfor risikerer ikke at måtte have fans med til kampen i Polen mod Rakow Czestochowa.