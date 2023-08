Messis vilde målstime har hjulpet Inter Miami i finale

Lionel Messi bliver ved med at score mål for Inter Miami, som natten til onsdag dansk tid vandt 4-1 over Philadelphia Union i Leagues Cup.

Med scoringen er Messi nu oppe på ni mål i seks kampe siden skiftet fra Paris Saint-Germain til MLS-klubben.

Den 36-årige argentiner har scoret et eller to mål i alle sine første seks kampe for Inter Miami.